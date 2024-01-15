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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: لا توجد إدارة جيدة في مصنع سكر أبو قرقاص.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بالمزارع المصري.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "إنتاج مصر من البنجر والقصب يصل إلى 2 مليون طن"، لافتا: ""مساحات القصب المنزرعة في مصر 320 ألف فدان وهذا رقم كافئ جدا، ينتجنون قرابة مليون طن سكر سنويا".

 

وأشار: "مصنع أبو قرقاص مصنعين وليس مصنع واحد، ومنهم مصنع تاريخي كبير لقصب السكر، وهناك مصنع آخر للبنجر"، مؤكدا: "مصنع سكر أبو قرقاص لم يغلق"، متابعا: "زراعة القصب للفلاح مكلفة جدا للمزارع فضلا عن استهلاك كميات كبيرة من المياه"، موضحا: "مصنع سكر أبو قرقاص بداخله مصنع لإنتاج السكر من البنجر".

 

وأوضح: "المسئولون يقدموا سعر يصل إلى 55 ألف جنيه لفدان القصب.. والفلاح يريد بيع فدان القصب بالسعر الأعلى ليحقق أرباحه"، مشيرا: "من 2000 إلى 3000 جنيه سعر طن القصب من قبل من يرغبون في شراء المحصول عكس وزارة التموين تعرض 1500 جنيه، والمسؤولون عن مصنع سكر أبو قرقاص عليهم تقديم سعر عادل لمزارع القصب".

 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "المزارع لا يقدم محصول القصب لمصنع سكر أبو قرقاص لأن سعرهم غير عادل"، متابعا: "المزارع سيبيع محصول القصب لم يقدم له أعلى سعر.. ولا توجد إدارة جيدة في مصنع سكر أبو قرقاص للتعامل مع المزارعين".
 

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