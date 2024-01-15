أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللجان الإلكترونية التي تعمل ضد الوطن روجت لإغلاق مصنع السكر أبو قرقاص بالمنيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مصنع أبو قرقاص مصنعين وليس مصنعا واحدا، ومنها مصنع تاريخي كبير لقصب السكر، وهناك مصنع آخر للبنجر"، مؤكدا: "مصنع سكر أبو قرقاص لم يغلق".

وأشار: "زراعة القصب للفلاح مكلفة جدا للمزارع فضلا عن استهلاك كميات كبيرة من المياه"، موضحا: "مصنع سكر أبو قرقاص بداخله مصنع لإنتاج السكر من البنجر".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "مساحات القصب المنزرعة في مصر 320 ألف فدان وهذا رقم كفء جدا، ينتجون قرابة مليون طن سكر سنويا، ومصر لا تحتاج زراعة مساحات إضافة"، لافتا: "إنتاج مصر الحالي من السكر يصل لمليون طن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "نسبة السكر في القصب تصل إلى 11%، أما في البنجر تصل إلى 20%"، موضحا: "إنتاج مصر من البنجر والقصب يصل إلى 2 مليون طن".

واسترسل الإعلامي أحمد موسى،: "مصر تستورد احتياجات بسيطة من السكر من الخارج، ومصانع السكر تتبع وزارة التموين"، مضيفا: "لا يوجد فلاح سيزرع القصب ويبيعه بسعر لا يحقق أرباح، ولابد أن يحقق المزارع أرباح من إنتاجية أرضه".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى،: "المسئولون يقدموا سعر يصل إلى 55 ألف جنيه لفدان القصب.. والفلاح يريد بيع فدان القصب بالسعر الأعلى ليحقق أرباحه"، مشيرا: "من 2000 إلى 3000 جنيه سعر طن القصب من قبل من يرغبون في شراء المحصول عكس وزارة التموين تعرض 1500 جنيه، والمسؤولون عن مصنع سكر أبو قرقاص عليهم تقديم سعر عادل لمزارع القصب"، مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير بالمزارع المصري.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "المزارع لا يقدم محصول القصب لمصنع سكر أبو قرقاص لأن سعرهم غير عادل".