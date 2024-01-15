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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد عمال مصر: نأمل في تطبيق زيادات الأجور والمعاشات قبل رمضان المقبل

أموال
أموال

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موعد تطبيق  الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي.

برلماني: تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي أفضل الطرق لمواجهة التضخم

تحسين الأجور والمعاشات.. تكليف رئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وقال “البدوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "طبقا لحديث وزير المالية، فهناك تكليف رئاسي بزيادة وتحسين الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة".

وأضاف "الموازنة الجديدة للدولة تكون في شهر يوليو المقبل، لكن نأمل أن يقوم الرئيس بتطبيق الزيادة الجديدة مبكرا".

وتابع "نأمل أن يتم تطبيق الزيادة في الأجور والمعاشات قبل شهر رمضان المقبل ".

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