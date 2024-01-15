اتحاد عمال مصر: نأمل في تطبيق زيادات الأجور والمعاشات قبل رمضان المقبل

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي.

وقال “البدوي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "طبقا لحديث وزير المالية، فهناك تكليف رئاسي بزيادة وتحسين الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة".

وأضاف "الموازنة الجديدة للدولة تكون في شهر يوليو المقبل، لكن نأمل أن يقوم الرئيس بتطبيق الزيادة الجديدة مبكرا".

وتابع "نأمل أن يتم تطبيق الزيادة في الأجور والمعاشات قبل شهر رمضان المقبل ".