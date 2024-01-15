رجل أمين.. أحمد موسى: تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الاقتصادية واضحة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك من حرف تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الاقتصادية.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واضحة ولا لبس فيها عن الأزمة الاقتصادية"، معقبا: "لجان الإخوان دايما بياخدوا حاجة شمال، وبيغيروا كل حاجة وبيعملوا كل حاجة غلط".

وأشار موسى: "رئيس الوزراء تحدث عن الأزمة الحالية وقال بشكل واضح كلاما ليس فيه أي لبس، وكلام رئيس الوزراء أمس كان دقيقا للغاية"، مضيفا: "هناك من نقل تصريحات عن الدكتور مصطفى مدبولي لم تحدث".

وتابع: "رئيس الوزراء رجل يعمل بكل قوة من أجل الوطن، ويعمل لمدة 18 ساعة يوميا"، موضحا: "رئيس الوزراء قال إننا لدينا أزمة اقتصادية غير مسبوقة لذلك كان أمينا للغاية في تصريحاته".

واسترسل: "رئيس الوزراء تحدث عن الازمة الاقتصادية ووصفها بغير المسبوقة"، متابعا: "لازم الناس تسمع وتتابع كويس وتأخذ الكلام في السياق الصحيح له"، مؤكدا: "الدكتور مصطفى مدبولي رجل محترم وخلوق".

وأوضح: "الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رجل أمين وتصريحاته عن الاقتصاد كانت دقيقة، ومن الممكن أن يكون هناك حوار مفتوح للإعلام مع رئيس الوزراء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، : "رئيس الوزراء كان يتحدث عن رؤية مصر لمستقبلها اقتصاديا ولم يتحدث عن استمرار الأزمة الاقتصادية لـ 6 سنوات قادمة".

وأضاف موسى: "تعاملت مع كل رؤساء الحكومات في مصر عبر تاريخي الصحفي والإعلامي باستثناء هشام قنديل وعصام شرف"، معقبا: "الدكتور مصطفى مدبولي قدم عملا قويا جدا، ودائما يتحدث للإعلام في كل المشكلات"، وما يحدث في البحر الأحمر أثر على مصر بشكل سلبي".

أحمد موسى ينفعل على الهواء

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، قائلا: "لابد من احترام قيمة العمل الذي يقدمه المسئول.. سيبوا الناس تتشغل انتقد لكن محدش يهين الناس، لازم نحترم ونقدر الناس".

وأردف: "حدود مصر من كل الاتجاهات تشهد صراعات كبيرة، ومصر تواجه تحديات غير مسبوقة عبر تاريخها"، مضيفا: "جماعة الإخوان الإرهابية تعمل من أجل تدمير الوطن".

