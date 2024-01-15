راجع بـ 160 كيلو .. تفاصيل سقوط امبراطور الذهب في مصر

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد أشهر تجار الذهب في منطقة وكالة الجواهرجي بمحافظة القاهرة، حيث اتُهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب، وتبين ان المتهم يملك محليّ ذهب في منطقة الجمالية وتم غلقهما وجار التحقيق معه.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة وقامت بطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات التي وجدت بحوزته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم فى فيلته الخاصة بمنطقة 6 اكتوبر بالجيزة بعد عودته من اسوان وبحوزته كميات كبيرة من الذهب المهرب والغير مدموغ، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتشميع محلاته بمنطقة الصاغة بالجمالية اكبر سوق للذهب بوسط القاهرة.

علي جانب اخر أكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد غلق لـ عمليات البيع، وأن سوق الذهب يسير بشكل مباشر.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك جهازا رقابيا يقوم بعمل دوره الطبيعي، وأنه لا توجد معلومات خاصة بالدور الرقابي الذي يتم على محلات الذهب.

ولفت إلى أن الشائعات الخاصة بغلق المحلات، أمر غير صحيح، وأنه لا يوجد مثل هذه الأشياء، وأن الشائعات لها تأثير كبير على سوق الذهب، ولذلك على الجميع توخي الحذر، سوق الذهب سوق ضخم، وجميع المحافظات بها أسواق الذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب يتم تحديده من خلال بعض الأشياء منها: السعر العالمي بالدولار، والعرض والطلب، وسعر الصرف، موضحًا أن مصر لا تستورد الذهب منذ فترة، وأن العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب يكون في العرض والطلب.

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