أخبار التوك شو| حقيقة رفع سعر رغيف الخبز .. مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد أسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.







متحدث التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية



كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن عملية تطوير المناهج تأتي بشكل تدريجي ويتم العمل عليها منذ سنوات، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية موضحا أن وزير التربية والتعليم حضر عددا من الاجتماعات للاستماع لوجهات نظر ووضع تقييمات للمناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة، فضلا عن اجتماع مع وزير التعليم العالي للتحضير للفترة المقبلة.

غرامة 300 ألف جنيه.. رئيس الشعبة: من الصعب على التجار احتكار الأجهزة الكهربائية



كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، عن أن الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة 100% خلال العام الماضي، وأزمة غلاء الأسعار في الأجهزة ليست في التجار وإنما من الصناع، الذين يعانون من الحصول على الدولار في استيراده من الخارج، فضلا عن رفع قيمة الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الطاقة وغيرها من الأسباب التي تؤثر بدورها على التكلفة الصناعية للصانع.



إبراهيم عيسى: ادعاءات إسرائيل بإغلاق معبر رفح سخف..ومروجو الأكاذيب يحتاجون علاجا جماعيا



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر كشفت الكذب الإسرائيلي عندما كذبت دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بادعاءات أن مصر هي من تمنع دخول المساعدات لغزة، وتنصلت من رفضها دخول المساعدات والتعنت بالجانب الأخر من المعبر، موضحا أن مصر فضحت تعنت إسرائيل في تعطيل وصول المساعدات لأهل غزة.

ورد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن ادعاءات إسرائيل بشأن معبر رفح "سخف" شديد وكذب، مؤكدًا أن من يرددون هذه الأقاويل يحتاجون جلسة علاج جماعي، قائلا: "أي طفل في العالم يعي أن أي معبر على الحدود له ممرين".

شعبة المخابز تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف العيش



قال المهندس عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن مقترح إعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم يأتي في ضوء زيادة تكلفة العمالة، وأسعار الكهرباء والمياه والإيجار وغيرها من مستلزمات الإنتاج إضافة إلى هامش الربح، إذ أنه لم يتم تحريك سعر أجور العمالة أو مستلزمات الإنتاج أو هامش الربح منذ 4 سنوات تقريبا في ضوء الطفرات السعرية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة يتدهور يوميا



كشفت المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، تفاصيل عن الوضع الصحي في قطاع غزة ، مشيرة إلى أنه يتدهور يوميا، ففي بعض الأحيان تدخل المساعدات وفي أحيان أخرى لا يسمح بدخولها.



الصحة العالمية: الرئيس السيسي له دور كبير في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة



أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أن المنظمة لا تنكر دور الرئيس السيسي في تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، والرئيس السيسي أصدر الأوامر للجهات المختصة للعمل على تسهيل دخول المساعدات، لافتا إلى أن أول شاحنات مساعدة دخلت في 23 أكتوبر بعد مرور شهر ونصف تقريبا من بدء الاعتداءات وهذا كان عائق كبير من حيث تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، وبالأخص القطاع الصحي من حيث توفير المستلزمات الطبية الصحية والوقود والغذاء والماء.



طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو



قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن منتخب مصر يملك أكبر عدد محترفين في تاريخه.

نقيب الزراعيين: الدولة لم تغلق مصنع سكر أبو قرقاص.. فيديو



قال الدكتور سيد خليفه، نقيب الزراعيين، إن محافظة المنيا تزرع بها مساحات من القصب.

مفاجأة بشأن المتحكم في تحديد سعر الذهب محليا ..فيديو



علق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، على إلقاء القبض على الملقب بـ إمبراطور الذهب في مصر .

