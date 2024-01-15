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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: ادعاءات إسرائيل بإغلاق معبر رفح سخف..ومروجو الأكاذيب يحتاجون علاجا جماعيا

الاعلامي أسامة كمال
الاعلامي أسامة كمال

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر كشفت الكذب الإسرائيلي عندما كذبت دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بادعاءات أن مصر هي من تمنع دخول المساعدات لغزة، وتنصلت من رفضها دخول المساعدات والتعنت بالجانب الأخر من المعبر، موضحا أن مصر فضحت تعنت إسرائيل في تعطيل وصول المساعدات لأهل غزة.

ورد إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن ادعاءات إسرائيل بشأن معبر رفح "سخف" شديد وكذب، مؤكدًا أن من يرددون هذه الأقاويل يحتاجون جلسة علاج جماعي، قائلا: "أي طفل في العالم يعي أن أي معبر على الحدود له ممرين".

التفتيش الإسرائيلي هو من يمنع ويعطل الشاحنات والمساعدات في جزء الأرض المحتلة

وتابع: "التفتيش الإسرائيلي هو من يمنع ويعطل الشاحنات والمساعدات في جزء الأرض المحتلة"، موضحًا أن ما يقال عن أن مصر أغلقت معبر رفح أمام المساعدات هو كذب ومن يتحدث به مجنون، وأكد أن أقاويل إسرائيل بأن مصر تغلق المعبر "جنان" و"عبث".

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