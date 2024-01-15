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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فلسطيني: إسرائيل في أزمة مع حلفائها وعلى رأسهم بايدن

قطاع غزة
قطاع غزة

كشف أحمد زكارنة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأوضاع في إسرائيل بعد مرور أكثر من ١٠٠ يوم على عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن حكومة  نتنياهو خلال ١٠٠ يوم حرب على غزة عمقت الشرخ الداخلي في إسرائيل.

حديث عن الوضع في قطاع غزة

وأكد زكارنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن هناك ١٢٠ ألف متظاهر إسرائيل معتصمون في الشوارع منهم أعضاء في مجلس الحرب، فضلا عن وجود أزمة اقتصادية حادة استدانت خلالها  الحكومة الإسرائيلية بفوائد وخسرت من ٤٠ ل ٦٠ مليار دولار .

وأشار إلى أن هناك عملية نزوح داخلي وهجرة جماعية معكوسة للخارج وصلت مليون إسرائيلي عادوا إلى أوطانهم، لافتا إلي إسرائيل دولة طاردة لليهود وهي ليست أرض الميعاد ولا وطن لليهود.

وقال إن هناك أزمة عميقة بين اسرائيل وحلفائها الغربيين وعلى رأسهم أمريكا مشيراً أن بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو منذ ثلاث ايام، فضلا عن تراجع الراوية الإسرائيلية في أوروبا وفي العالم ، وسقوط أسطورة الجيش الذي لا يقهر والجيش الأقوى في العالم ، وجلب إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية وكذلك يكفي محكمة الرأي العام العالمي.

وعن انتصارات إسرائيل خلال المئة يوم قال إن الانتصار الذي حققته كان على المدنيين العزل الأبرياء من قتل وقصف وإصابات وحصار .

قطاع غزة طوفان الأقصى انجي انور برنامج مصر جديدة قناة etc

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