الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة .. بينما غادر 15 سفينة، كما بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 23 سفينة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم الاثنين أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و129 طنا شملت: 6825 طن يوريا و2212 طن جبس معبأ و16 ألفا و92 طن بضائع متنوعة .. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و522 طنا شملت 5302 طن حديد و353 طن أبلاكاش و10 آلاف و150 طن خردة و26 ألفا و433 طن ذرة و942 طن خشب زان و13 ألفا و921 طن قمح و2421 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان الى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 698 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 294 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3334 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 102 ألف و446 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53 ألفا و442 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3788 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3961 حركة.

ميناء دمياط هيئة الميناء صومعة الحبوب والغلال صوامع كوم أبو راضي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

