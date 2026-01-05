ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة .. بينما غادر 15 سفينة، كما بلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 23 سفينة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم الاثنين أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا و129 طنا شملت: 6825 طن يوريا و2212 طن جبس معبأ و16 ألفا و92 طن بضائع متنوعة .. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و522 طنا شملت 5302 طن حديد و353 طن أبلاكاش و10 آلاف و150 طن خردة و26 ألفا و433 طن ذرة و942 طن خشب زان و13 ألفا و921 طن قمح و2421 طن بضائع متنوعة.

وأشار البيان الى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 698 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 294 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3334 حاوية مكافئة.

وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 102 ألف و446 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53 ألفا و442 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3788 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 3961 حركة.