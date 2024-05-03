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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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1.75 مليون جنيه .. اتحاد القبائل العربية يهدي أبطال الجودو مكافأة مالية

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

كشف النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، خلال لقاء مع الاعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، عن أن الاتحاد قدم للمتفوقين في لعبة الجودو 1.75 مليون جنيه، وهم 19 لاعبًا فازوا مؤخرًا؛ وذلك تشجيعًا لتفوقهم.

وأشاد مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، بأداء لاعبي المنتخب الوطني خلال مشاركتهم في منافسات البطولة الإفريقية التي أقيمت خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل 2024 في القاهرة، بمشاركة 35 دولة.

وقال مرزوق علي، إن المنتخب الوطني حصد كأس البطولة على مستوى الفردي والفرق بأداء قوي ومميز، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والجهاز الفني وعلى رأسه الأسطورة محمد رشوان، قدموا كل ما لديهم؛ من أجل رفع العلم المصري وعزف النشيد الوطني.


وكان المنتخب الوطني للجودو قد حصد كأس البطولة الإفريقية بالقاهرة، على مستوى الفردي بـ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، كما حصد ذهبية وكأس البطولة على مستوى فرق المختلط.
 


 

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