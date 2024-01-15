نقيب الزراعيين: الدولة لم تغلق مصنع سكر أبو قرقاص.. فيديو

قال الدكتور سيد خليفه، نقيب الزراعيين، إن محافظة المنيا تزرع بها مساحات من القصب.

وأضاف الدكتور سيد خليفه، نقيب الزراعيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محافظة المنيا هي الأكثر إنتاجية للعسل الأسود"، لافتا: "إنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر من البنجر في المنيا".

وأشار: "مصنع سكر أبو قرقاص هو الأكثر إنتاجية للسكر من البنجر"، مؤكدا: "الدولة لم تغلق مصنع سكر أبو قرقاص".

وأوضح: "الدولة تشجع إنشاء مصانع السكر"، مضيفا: "1500 جنيه سعر طن القصب المحدد من قبل الحكومة، والمزارعون طالبوا بزيادة سعر طن القصب لـ2000 جنيه".

وتابع: "زراعة القصب في الأقصر انخفضت المساحة بمقدار 8 آلاف فدان"، موضحا: "21 ألف جنيه ثمن شتلات الفدان الواحد للقصب، ولابد من مبادرة وحزمة تحفيزية للمزارع للتحول من زراعة القصب بالطريقة القديمة إلى الشتلات الحديثة".

واسترسل: "المزارع لا يهتم إلا بالأرباح التي سيحصل عليها من بيع إنتاجية أرضه"، مشددا على ضرورة أن تقدم الحكومة دعم لزراعة القصب، خاصة وأن الفلاح دائما يبحث عن الربحية".

وأوضح الدكتور سيد خليفه، نقيب الزراعيين،: "لابد من إعطاء الفلاح أعلى سعر في المحاصيل الاستراتيجية".