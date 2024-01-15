لزيادة الإنتاجية.. الزراعة: منظومة شتلات القصب في مصر بداية لاستخدام تكنولوجيا جديدة

قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن التقاوي غير المرخصة تسببت في قلة الإنتاج لمحصول القصب.



وأضاف الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا حاليا تقاوي معتمدة على أعلى مستوى من أجل خروج محصل قصب جيد"، لافتا: إلى أن "محطة وادي الصعايدة تضم 80 مليون شتلة وهو ما يساهم في زراعة أراضي كثيرة، حيث أن 7000 شتلة للفدان تسهم في إنتاجية 70 طن للفدان من القصب".

وأكد أن الشتلات الجديدة تساهم في زيادة أرباح الفلاح من فدان القصب، كما تزيد إنتاجية فدان الأرض من القصب"، موضحا: أن "زيادة سعر توريد طن القصب هي مسكنات ولكننا نبحث عن حل حقيقي من خلال التقاوي والشتلات الجديدة"، لافتا إلى أنه يتم حاليا الاعتماد على تكنولوجيا جديدة في انتاج التقاوي.

وأشار الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة:إلى أن "منظومة شتلات القصب في مصر هي لبداية لتكنولوجيا جديدة ستغير شكل باقي الزراعات".