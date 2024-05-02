العدد الجديد لجريدة "مسرحنا" الإلكترونية يتضمن ملفا خاصا عن الراحل صلاح السعدني

صدر العدد الجديد رقم 870 من جريدة "مسرحنا" الإلكترونية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تتضمن ملفا خاصا عن الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، من خلال قسم الحوارات والتحقيقات تحت عنونا "صلاح السعدني.. أيقونة فنية لا تُنسى" في ملف خاص يحمل آراء كبار المسرحيين والأكاديميين.



واستهل العدد بتقرير في قسم "المتابعات والأخبار" عن عرض "ابن الإيه" لفرقة بيت ثقافة الشيخ زايد المسرحية، حيث كتبت ياسمين عباس عن شروط المشاركة بمهرجان "الرحالة" بالمملكة الأردنية، وتروي رنا رأفت تفاصيل حفل ختام مهرجان Sifty Poland، وتقدم الجريدة تغطية عرض"الجريمة والعقاب" بمسرح نهاد صليحة، وتقدم تفاصيل الدورة 17 بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



كما تقدم تغطيات عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، وتلتقي آية سيد مع فريق عرض "دراما الشحاذين" لفرقة قصر ثقافة وادي النطرون المسرحية، وفي قسم "رؤى" يكتب عبد الغني داوود "قمر الغجر في المسرح الاستعراضي"، ويكتب أشرف فؤاد "السمسمية ملحمة موسيقية للمقاومة الشعبية"، وفي قسم "نوافذ" ترجمة الجزء الأول من كتاب "المكان المسرحي - الموجه" تأليف ليزا ماري بوللر.



وفي ختام العدد "الجزء 43" من مقالات الدكتور سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "ليلة غرام .. لا يعرفها أحد".

