أخبار الفن| السرب يتفوق على الجميع فى شباك التذاكر .. إنتصار تعلق على تجسيد شخصية والدة منذر رياحنة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:



يسر مهرجان الجونة السينمائي الإعلان عن فتح باب التقديم للدورة السادسة من "منصّة الجونة السينمائية" المقرر انعقادها من 25 إلى 30 أكتوبر 2024 في مدينة الجونة. 15 يوليو 2024 هو الموعد النهائي للتقدّم بالمشاريع في مرحلة التطوير. أما الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج فآخر يوم للتقدم هو 1 أغسطس/ آب 2024

اختارت منصة الجونة السينمائية في دورتها السادسة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير و7 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشّحت هذه المشاريع لجوائز تُقدَّر بـ 360 ألف دولار أمريكي، من تقديم المهرجان ورعاته وشركائه.

تألفت لجنة تحكيم "منطلق الجونة السينمائي" من المخرجة والكاتبة المصرية هالة خليل، والمنتج والمدير التنفيذي السابق للهيئة الملكية الأردنية للأفلام جورج دافيد، والمنتج الفرنسي جيوم دي سوي.

حرص الفنان أحمد كمال على إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش، والتي كانت أمس، الأربعاء 1 مايو الجاري.

وقال أحمد كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “اتعرفت على مصطفى من خلال مسلسل كامل العدد الجزء الأول، وهو شخصيته في المسلسل كانت بتعبر عن شخصيته كـ إنسان قبل المسلسل، لأن مصطفى فيه كتير من الشخصية اللي بيلعبها وكان معطاء وخيّر جدا وبيعمل أفعال خير كتير من غير ما يقول”.

أذيعت الحلقتان الرابعة والخامسة من مسلسل “البيت بيتي 2”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وذلك عبر منصة “شاهد”.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث، ومنها معرفة بينو "مصطفى خاطر" وكاركيري "كريم محمود عبد العزيز" أن المزرعة الموجود بها الفندق كانت ملكا لجدهما باهر الشاذلي، فيما دخل الاثنان منزلا داخل المزرعة ووجدا عددا من الأطفال، إلا أنهما اكتشفا بعد ذلك أن هذه الأسرة ليس لها وجود، بعدما قتل الفلاح أبناءه الأطفال.

أكدت الفنانة انتصار سعادتها بردود الأفعال التي تصلها حتى الآن على دورها في مسلسل “المعلم”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت انتصار، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سعيدة بردود الأفعال التي وصلتني عن العمل، فقد شد انتباه المشاهدين نظرًا لأن أحداثه تدور داخل شادر السمك، وهذه المرة الأولى التي يتناول فيها عمل تليفزيوني شخصيات تجار السمك بهذا الشكل الجديد، كما أن العلم ملىء بالصراعات بين جانبي الخير والشر”.

تنافس 4 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليا ، وهي السرب من بطولة أحمد السقا شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم على ماشي من بطولة علي ربيع ، وأسود مليون من بطولة بيومي فؤاد.

أعرب المؤلف محمود حمدان عن سعادته بتكريم وزارة التضامن الاجتماعي لفريق عمل حق عرب لدعمه لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، ونجاحه فى تشجيع بعض المتعاطين علي التعافي ، وقفًا للاتصالات التى تلاقوها عبر الخط الساخن .

وقال محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعدنا بتكريم السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق عمل مسلسل حق عرب ، وكشف ان عدد المقبلين على طلب المساعدة من أجل المتعافى بسبب مسلسل حق عرب وصل الى إعداد .