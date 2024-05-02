عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد كمال لـ«صدى البلد» عن مصطفى درويش: معطاء وكان وهيفضل حاضر معانا

الفنان أحمد كمال
الفنان أحمد كمال

حرص الفنان أحمد كمال على إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش، والتي كانت أمس، الأربعاء 1 مايو الجاري.

وقال أحمد كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “اتعرفت على مصطفى من خلال مسلسل كامل العدد الجزء الأول، وهو شخصيته في المسلسل كانت بتعبر عن شخصيته كـ إنسان قبل المسلسل، لأن مصطفى فيه كتير من الشخصية اللي بيلعبها وكان معطاء وخيّر جدا وبيعمل أفعال خير كتير من غير ما يقول”.

 

وأضاف: “مصطفى درويش سايب ذكرى جميلة وهيفضل موجود جوانا وكان معانا في الجزء التاني وهيفضل موجود في كل أجزاء المسلسل، رغم غيابه بس هو كان حاضر وهيفضل حاضر”.

مسلسل “كامل العدد +1”، شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

IMG_20240502_113434
IMG_20240502_113434
2296103_0
2296103_0

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات وتراجع جديد منتظر|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

500 جنيه في يوم| الذهب يفاجئ السوق بحركة جديدة.. وعيار 21 يتراجع

هرب من على المواسير عاريا.. سائق يضبط زوجته في أحضان جزار بالمنيب

الأنبوبة خلصت عليهم.. وفاة 3 أطفال ووالدتهم بالدقهلية| تفاصيل صادمة

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

علاقة مع عجوز التجمع.. اعترافات خطيرة لمنة الله بالقاهرة الجديدة

شوبير يكشف عن خلاف وأزمة جديدة بين الأهلي وحسام حسن والسبب مفاجئ

النسخة الصيني .. ميدو يفتح النار على الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

حشيش بمليون جنيه.. شاب يحول منزله لمصنع مخدرات في البحيرة

إنذار لسكان الأرض .. زلازل بهذه المناطق في الطريق

30 يومًا.. غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر | تفاصيل

إيطاليا تسهل إجراءات الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة عام.. التفاصيل الكاملة

مفاجأة تقلب الموازين| الترجي التونسي مهدد بالاستبعاد من نهائي إفريقيا أمام الأهلي.. تفاصيل

يوم حظر تيك توك.. منع استخدام التطبيق رسميا في أمريكا ومصير الأرباح| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة

الفول النابت أكثر فائدة من المدمس.. اعرف الفرق والقيمة الغذائية

قائمة تخلو من شيكابالا.. الزمالك المنتشي أفريقيا يواجه طموحات البنك الأهلي

احتفلي مع أسرتك بشم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالرمان والليمون

فيديو

فتاك| اعتراف خطير من شركة لقاح أسترازينكا.. وطبيب يكشف الحقيقة

آمال ماهر تجري بروفاتها الأخيرة استعدادا لحفل الغد في جدة

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ