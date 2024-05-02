أحمد كمال لـ«صدى البلد» عن مصطفى درويش: معطاء وكان وهيفضل حاضر معانا

حرص الفنان أحمد كمال على إحياء ذكرى وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش، والتي كانت أمس، الأربعاء 1 مايو الجاري.

وقال أحمد كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “اتعرفت على مصطفى من خلال مسلسل كامل العدد الجزء الأول، وهو شخصيته في المسلسل كانت بتعبر عن شخصيته كـ إنسان قبل المسلسل، لأن مصطفى فيه كتير من الشخصية اللي بيلعبها وكان معطاء وخيّر جدا وبيعمل أفعال خير كتير من غير ما يقول”.

وأضاف: “مصطفى درويش سايب ذكرى جميلة وهيفضل موجود جوانا وكان معانا في الجزء التاني وهيفضل موجود في كل أجزاء المسلسل، رغم غيابه بس هو كان حاضر وهيفضل حاضر”.

مسلسل “كامل العدد +1”، شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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