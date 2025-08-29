قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، قائمة الشياطين الحمر، لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وجاءت قائمة منتخب بلجيكا كالتالي:



حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، مايك بيندرز (راسينج ستراسبورج)، ماتز سيلز (نوتنجهام فورست)، مارتن فاندفورت (لايبزيج).



خط الدفاع: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتنج)، مكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، آرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت)، خواكين سيس (كلوب بروج).



خط الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، نيكولا راسكين (رينجرز)، يوري تيليمانس (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، تشارلز فانهوت (يونيون سانت جيلويز).



خط الهجوم: ميشي باتشواي (آينتراخت فرانكفورت)، تشارلز دي كيتلير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، مالك فوفانا (أولمبيك ليون)، لويس أوبيندا (لايبزيج)، أليكسيس سايلميكرز (ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال)، دييجو موريرا (راسينج ستراسبورج).