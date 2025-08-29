قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
تدريبات خططية مكثفة للزمالك قبل لقاء وادي دجلة في الدوري
لاعب ليفربول يقترب من ارتداء قميص روما على سبيل الإعارة.. تفاصيل
استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري
دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب.. ردده كما علمنا النبي
إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
القسم الرياضي

أعلن رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، اليوم الجمعة، قائمة الشياطين الحمر، لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
  

وجاءت قائمة منتخب بلجيكا كالتالي:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، مايك بيندرز (راسينج ستراسبورج)، ماتز سيلز (نوتنجهام فورست)، مارتن فاندفورت (لايبزيج).


خط الدفاع: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتنج)، مكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، آرثر ثيات (آينتراخت فرانكفورت)، خواكين سيس (كلوب بروج).


خط الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، نيكولا راسكين (رينجرز)، يوري تيليمانس (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، تشارلز فانهوت (يونيون سانت جيلويز).


خط الهجوم: ميشي باتشواي (آينتراخت فرانكفورت)، تشارلز دي كيتلير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، مالك فوفانا (أولمبيك ليون)، لويس أوبيندا (لايبزيج)، أليكسيس سايلميكرز (ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال)، دييجو موريرا (راسينج ستراسبورج).

بلجيكا كازاخستان ليختنشتاين التصفيات الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

تدخل عاجل لإصلاح عمود كهرباء مائل على الطريق السريع بإسنا حفاظا على الأرواح

تدخل عاجل لإصلاح عمود كهرباء مائل على الطريق السريع بـ إسنا

معرض السويس للكتاب

في معرض السويس الثالث للكتاب .. ندوة تستعيد سيرة علي سعيد: الصحفي والشاعر والإنسان

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

بالصور

طريقة عمل فراخ بالبصل

طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد