"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

أطلقت الفنانة السعودية الشابة جوري قطان أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لي متى"، في تعاون فني مميز يجمعها مع الشاعر محمد الغرير، والملحن فيصل المحمد، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.



الأغنية الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسيرة جوري الفنية، وتأتي بأسلوب عاطفي راقٍ، يجمع بين الكلمة النابعة من الإحساس، واللحن المعاصر الذي يعكس روح الشباب دون أن يفقد عمقه الموسيقي.

وأعربت جوري قطان عن سعادتها بهذا الإصدار قائلة: "أغنية "لي متى" قريبة جدًا من قلبي، وقد شعرت أن كل حرف فيها يُعبّر عني. أشكر الشاعر محمد الغرير والملحن فيصل المحمد على هذا العمل الراقي، وأتمنى أن تصل الأغنية إلى قلوب الناس وتحقّق النجاح الذي تستحقه." يُذكر أن جوري قطان كانت قد بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في برنامج "نجم السعودية " في العام 2018 ، ثم في برنامج بوليفارد المواهب كما حصلت على جائزة "الوجه الجديد في الموسيقى " في حفل توزيع جوائز "جوي أواردز" لعام 2022.



كلمات الأغنية – "لي متى"

ما لقاها .. إلاّ إنتَ

قلبَك بطُوعـَك و عـادِي نبعِـد أو نِبقَى سُوا

كنّـك اللي .. ما سِكـنْت ..

في خفوقِي و ما لـجرحِي غير وصلَـك لي دُوا



لي متى بالله قلّي ؟

بتبتِعِـد و تظـلّ خِلّي ؟

و ما يجيـبَـك كُثر شوقِـي ..

و اللي بغيابـَك حصَل لِي ..كنْت لِي .. و ياما كـنْت ..

لـَك وفيّ .. في كل موقِف .. يوم جمّعنا الهَوى ..

و كان أنا .. هالحين هِنْـت ..

فــ الأكـيد إِن هَان قـدْرِي .. عِندَك فــ مالَـك لُوى ..



لا يغـّرك بس طـيبـِي ..

و قـولِتي لَـك : يا حـبيبـِي ..

مثل ما حـبّيتـَك أَنـسَى ..

و أعرِف إنّـك مو نصيـبـِي ..