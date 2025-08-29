دَمَّر الزمالك وبيهاجم الدولة.. عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوماً حاداً على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، مشيرا إلى أنه يجب الوقوف أمام هذا الرجل الذي يحاول تدمير نادي الزمالك في أزمة سحب لأرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، "أنت وعيالك دمرتوا النادي، وأنت اللي عملت البلاغ، والأرض واقفة ومُعطلة بسبب بلاغ مرتضى منصور".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، :"مرتضى منصور مش لازم يأثر على نادي الزمالك، وده راجل خان النادي وحَطّ السكينة في ظهر الجمهور، والراجل ده بيطلع كل يوم يتهم الدولة بإنها زورت انتخابات مجلس النواب".