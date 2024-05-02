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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مؤلف حق عرب : العمل شجع على التعافي من الادمان بشهادة التضامن الإجتماعي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعرب المؤلف محمود حمدان عن سعادته بتكريم وزارة التضامن الاجتماعي لفريق عمل حق عرب لدعمه لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، ونجاحه فى تشجيع بعض المتعاطين علي التعافي ، وقفًا للاتصالات التى تلاقوها عبر الخط الساخن .

وقال محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : سعدنا بتكريم السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق عمل مسلسل حق عرب ، وكشف ان عدد  المقبلين على طلب المساعدة من أجل المتعافى  بسبب مسلسل حق عرب وصل الى إعداد .

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وتابع محمود حمدان : من البداية فكرت مع بطل العمل احمد العوضي ، عن الرسالة الى نود ان نقدمها من أجل افادة الشباب خاصة وان نجم كبير وذو جماهيرية خاصة من جيل الشباب  ، ووجدت ان فكرة التعافي من الإدمان مناسبة ، وقد لقت ترحيب منه ، وقد أدي المشاهد والدور بشكل ناجح ، والدليل ان الشباب تعاطف معه .

جدير بالذكر أن مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر،، سلوي عثمان ،  وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، ، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

حق عرب التعافي من الأدمان التضامن الاجتماعي شركة سينرجي سلوي عثمان مسلسل حق عرب أحمد العوضى

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