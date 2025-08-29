تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

موعد تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل.