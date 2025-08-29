شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ثروة التيك توكر سوزي الأردنية والتي على أساسها أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر "سوزى الأردنية" ووالدها ووالدتها، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازتهم لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل.

ووفقا للمضبوطات والتحريات الأمنية تبين أن ثروة سوزي الأردنية عبارة عن هاتف محمول ماركة ايفون 16 برو ماكس ذهبي اللون.

-شقة بالقاهرة الجديدة.

- مبلغ مالي 139682 جنيه علي محفظة اتصالات كاش .

جاء القرار بعد رصد حساب المتهمة على منصة "تيك توك" والذي يحمل اسم "سوزى الاردنية"، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي الشهيرة بـ"سوزى الأردنية"، ووالدها أيمن محمد الدسوقي ووالدتها سحر يوسف عبد العظيم مؤقتا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إليكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية والشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أى حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة.