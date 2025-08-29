فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

اشتغاثت فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من وجود شباب أسفل منزلها يتعرضون لها بألفاظ خادشة للحياء بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وجاءت استغاثة الفتاة كما كتبت على صفحتها كما يلي: “ هتكلم ف موضوع بعد اذنكو نا ساكنة ف شارع تحت المحطه دلوقتي أنا بنت ومامتي لوحدنا وبابا متوفي وفي عيال في سن ال 13 و 14 فيما فوق بيقعدو واي بنت معدية أو وأنا قاعدة مع صحابي واي بنت معدية بيقولو ألفاظ فوق مستوي الحياء تخدش حياء البنت ف اتصرف اكلم مين ومامتو عادي بتقول عيل صغير وبالنسبة للكلام الكلام انا بأفور وبقول ألفاظ الألفاظ تخدش حياء البنات يارب تفهموني وألفاظ صريحة وحاجات وحشة اتصرف ازاي اكلم مين ارجو الرد ”.

فيما رد عليها العميد محمد ابو العزم مأمور مركز اشمون في استجابة سريعة عبر الفيس بوك قائلا لها: “ حضرتك متتعبيش نفسك يا ست البنات احنا اللي نكلمك ومن عينيا هشوف الموضوع ده حالا وهنبعت الدورية الأمنية تشوف الموضوع حاضر”.

فيما لقي الأمر إشادة كبيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لسرعة الاستجابة من مأمور مركز اشمون لياكد الأهالي أنها ليست المرة الأولي التي يتدخل فيها مأمور مركز اشمون بشكل سريع لنجدتهم.