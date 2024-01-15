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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

إمبراطور الذهب| من هو المتسبب الرئيسي في غلاء أسعاره؟.. «لقوا معاه 160 كيلو»

إمبراطور الذهب
إمبراطور الذهب

القبض علي إمبراطور الذهب.. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد أشهر تجار الذهب الخام معروف في منطقة الجمالية بـ "إمبراطور الذهب"، والذي يعد واحدًا من أشهر تجار الذهب، حيث اتُهم بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل مع الذهب.

وأصبح خبر القبض علي إمبراطور الذهب، حديث رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن من هو إمبراطور الذهب الذي تم القبض عليه أثناء محاولته تهريب حوالى 160 كيلو ذهب، وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

القبض علي إمبراطور الذهب

وأشارت التحريات إلى أن المتهم ارتكب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل الذهب، وتبين أن المتهم يملك محليّ ذهب في منطقة الجمالية وتم غلقهما وجار التحقيق معه، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق مع ر.ع، والملقب ب"امبراطور الذهب"، فى مصر بعد ضبطه اثناء محاولته تهريب حوالى 160 كيلو ذهب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم فى فيلته الخاصة بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، بعد عودته من أسوان وبحوزته كميات كبيرة من الذهب المهرب والغير مدموغ، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتشميع محلاته بمنطقة الصاغة بالجمالية اكبر سوق للذهب بوسط القاهرة.

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