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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعتي سرقة ويضبط مرتكبيها

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من واقعتي سرقة حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامه بإرتكاب واقعة خطف حقيبة يد من تاجر خردة وبداخلها مبلغ مالى بدائرة قسم شرطة الظاهر بإستخدام دراجة نارية .

وعثر بحوزته علي الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة بعض المعدات  من داخل قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وبمواجهتهــم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون الباب" ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

القاهرة سرقة شرطة الموسكى قسم شرطة السيدة زينب مديرية أمن القاهرة واقعة خطف واقعة سرقة

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