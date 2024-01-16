خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود بالسيارة والحفاظ عليه

الوقود هو المصدر الرئيسي للطاقة في وسائل النقل ومنها السيارات والشاحنات وغيرهم من وسائل المواصلات ، وتحتاج تلك السيارات للوقود كمصدر لتوليد الحرارة والطاقة اللازمة لعمليات التشغيل.
ودائما مع ارتفاع أسعار السيارات يرتفع سعر الوقود ، وبالتالي يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بالحفاظ علي وقود سياراتهم .
- ويعرض موقع صدى البلد مجموعة من الخطوات السهلة للحفاظ علي وقود سياراتك لأطول فترة ممكنة
1- إيقاف تشغيل محرك السيارة :
عند التوقف بالسيارة في إشارات المرور يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بإطفاء محركات سياراتهم حتي لا تفقد كم كبير من الوقود بدون استغلاله .
2- الابتعاد تماماً عن التسارع :
من اجل الحافظ علي وقود سياراتك لأطول فترة ممكنة يجب الابتعاد تماما عن التسارع بالسيارة علي الطرق السريعة ، وعند الاقتراب من الإشارات المرورية .
3- عدم زيادة السرعة عن 120كم/ساعة :
زيادة السرعة عن 120كم/ساعة يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود بالسيارة ، وبالتالي يجب السير علي الطرق السريعة بسرعات ثابتة .
4- تخفيف وزن السيارة :
عند زيادة الوزن بالسيارة يؤدي ذلك الي زيادة استهلاك الوقود ، وبالتالي يجب تخفيف وزن السيارة حتي لا تستهلك السيارة معدل عالي من الوقود .