خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود بالسيارة والحفاظ عليه

الوقود هو المصدر الرئيسي للطاقة في وسائل النقل ومنها السيارات والشاحنات وغيرهم من وسائل المواصلات ، وتحتاج تلك السيارات للوقود كمصدر لتوليد الحرارة والطاقة اللازمة لعمليات التشغيل.

خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه

ودائما مع ارتفاع أسعار السيارات يرتفع سعر الوقود ، وبالتالي يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بالحفاظ علي وقود سياراتهم .

- ويعرض موقع صدى البلد مجموعة من الخطوات السهلة للحفاظ علي وقود سياراتك لأطول فترة ممكنة

خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه

1- إيقاف تشغيل محرك السيارة :

خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه

عند التوقف بالسيارة في إشارات المرور يجب علي ملاك السيارات ان يقوموا بإطفاء محركات سياراتهم حتي لا تفقد كم كبير من الوقود بدون استغلاله .

2- الابتعاد تماماً عن التسارع :

خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه

من اجل الحافظ علي وقود سياراتك لأطول فترة ممكنة يجب الابتعاد تماما عن التسارع بالسيارة علي الطرق السريعة ، وعند الاقتراب من الإشارات المرورية .

3- عدم زيادة السرعة عن 120كم/ساعة :

خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه

زيادة السرعة عن 120كم/ساعة يؤدي الي زيادة استهلاك الوقود بالسيارة ، وبالتالي يجب السير علي الطرق السريعة بسرعات ثابتة .

4- تخفيف وزن السيارة :

خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه

عند زيادة الوزن بالسيارة يؤدي ذلك الي زيادة استهلاك الوقود ، وبالتالي يجب تخفيف وزن السيارة حتي لا تستهلك السيارة معدل عالي من الوقود .