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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب واعد.. أبرز تصريحات مدافع السنغال عن محمد عبد المنعم

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءا من تصريحات كاليدو كوليبالي مدافع السنغال عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.
 

وكتب أحمد حسن:" كاليدو كوليبالي مدافع السنغال  "محمد عبدالمنعم له مستقبل رائع ورأيته في كأس العالم للأندية".

"هو لاعب واعد وأتمنى أن يحترف في أوروبا وهو يستحق ذلك".

 

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على ‏البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن المرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

أحمد حسن ارسيل كولر الأهلي يواصل تدريباته استعداد ا لمباراة شباب بلوزداد المدير الفني للأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد الجزائري عبد المنعم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محمد عبد المنعم

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