جولد بيليون: أسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية في مصر عند 3400 جنيه

استعاد الذهب بريقه من جديد ليسجل أعلى مستوى تاريخي في مصر في ظل تزايد العوامل الداعمة لسعر الذهب في مصر، وذلك على الرغم من التراجع الذي يشهده سعر الأونصة العالمية، مما يدل أن العوامل المحلية تأثيرها أقوى حالياً في التأثير على سعر الذهب.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3360 جنيه للجرام قبل أن يرتفع السعر ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3400 للجرام، يأتي هذا بعد أن ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 80 جنيها ليغلق عند المستوى 3360 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3280 جنيها للجرام.

ارتفاع سعر الذهب المحلي لعدة عوامل، منا قامت عدد من البنوك بحظر السحب من الخارج بينما قامت بنوك أخرى في تقليل حد السحب إلى 50 دولارا شهرياً.



عملت هذه الأخبار على زيادة المخاوف لدى المشاركين في الأسواق ودفع سعر الدولار التحوطي الذي يتم تسعير الذهب عليه إلى الارتفاع لمستويات قياسية. هذا بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب على غزة وتطور الوضع في البحر الأحمر بين جماعة الحوثيين في اليمن بعد الضربات التي وجهت لهم من القوات الأمريكية والبريطانية.



التحرك الحالي في سعر الذهب يأتي ليعكس ارتفاع عوامل التسعير بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط عدم اليقين وضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الأونصة العالمية تراجع ملحوظ خلال جلسة اليوم بسبب قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات في الأسواق بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية في وقت مبكر من العام.

بعد فشل سعر الأونصة العالمية في اختراق منطقة 2050 – 2055 دولارا للأونصة عادت إلى الهبوط متأثرة بقوة الدولار الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع إلى منطقة 2025 – 2030 دولارا للأونصة.



بينما مؤشرات الزخم الفنية تظهر حيادية في الاتجاه وبالتالي تبقى هناك إمكانية لحركة السعر في أي من الاتجاهين بدون ضغوط كبير، ليصبح التأثير الأكبر حالياً لأية بيانات اقتصادية أو تصريحات تعمل على تغير توقعات الأسواق تجاه الفائدة وتعمل على تحريك الدولار.



حركة الذهب خلال الـ 5 أسابيع الأخيرة كانت محدودة بين المستويين الرئيسيين 2025 – 2065 دولار للأونصة، وكسر أي من هاذين المستويين يغير في توقعات حركة السعر بشكل كبير.



أما عن السعر المحلي:

فبعد أن استقر حول المستوى 3280 جنيها للجرام عيار 21 استطاع العودة إلى الارتفاع من جديد ليتخطى القمة السعرية التي سجلها من قبل عند 3330 جنيها للجرام، ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 3400 جنيه للجرام.



يقترب السعر الآن من تجاوز المستوى 3400 جنيه للجرام واستمرار الزخم الصاعد للسعر قد يدفع السعر إلى مزيد من الصعود إلى المستوى 3450 جنيها للجرام.