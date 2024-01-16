وزير التموين ردًا على فساد وزارته.. المتهم بريء حتى تثبت إدانته

رد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين علي اتهامات النواب لوزارته بالفساد ، خاصة بعد إعلان القبض علي مسئولين داخل وزارته ، قائلا : " المتهم بريء حتي تثبت إدانته" .

وقال الوزير، خلال تعقيبه علي نحو 98 أداة رقابية بالجلسة العامة اليوم ، أن هناك لجنة عليا لشئون العاملين هي المعنية باختيار العاملين بالوزارة ، وعند نجاح المتقدمين يتم عرضهم علي الجهات الرقابية المعنية .

و تابع الوزير :" نحن وزارة نخدم نحو 64 مليون بني آدم ونقوم بتوفير السلع الأساسية لهم ومن يقوم بطعنها ووصفها بالفساد انا لست حكم والشكر لكل من يصلح".