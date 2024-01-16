مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بإحدى العمارات السكنية بالدقهلية

لقى شاب منذ قليل مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس فى برج سكنى بمنطقة حى شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية .

كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة بسقوط شاب من الدور الخامس ببرج سكنى بشارع العروبة بالجهة المقابلة لحى شرق المنصورة وتوفى فى الحال .

وانتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع احمد باهر الدسوقى 17 عاما متأثرا بإصاباته نتيجة وقوعه من الدور الخامس.

وتم نقل الجثه إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.