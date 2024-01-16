حزب الريادة يشكر الدولة على دخول وائل الدحدوح مصر لتلقي العلاج

تقدم كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية بالشكر للدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية لتسهيل دخول الإعلامي والصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مصر لتلقي العلاج في بلده الثانية مشيراً إلى أن هذا ليس بجديد على مصر الداعمة للقضية الفلسطينية بكل ما تعنيه الكلمة منذ ما يقرب من 75 عام.



أشار رئيس حزب الريادة إلي أن تسهيل دخول «الدحدوح» مصر ليس بجديد على الدولة وهو استمرار للجهود المبذولة منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتغطرس على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في ٧ أكتوبر إلي اليوم مضيفاً إلى أن وائل الدحدوح الذي فقد أسرته فضح كذب وافتراء الكيان الإسرائيلي الغاصب أمام العالم وخاصة دول الغرب المتخاذلين تجاه القضية الفلسطينية.

أضاف "حسنين" أن مصر دائما هي السند والداعم للاشقاء في فلسطين عامة وأهل غزة خاصة وأن المحتل الإسرائيلي يستهدف الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية الذين ينقلون ما تقوم به إسرائيل من مجازر وحشية ضد الإنسانية

وسيظل الصحفي وائل الدحدوح عنوانا للصمود عنوانا للإيمان عنوانا للرسالة السامية لمهنة الصحافة مهنة البحث عن المتاعب.