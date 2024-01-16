البيت الأبيض: الغرب يوسع نطاق تدريب القوات المسلحة الأوكرانية

أعلن مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان عن توسيع تدريب الجيش الأوكراني من قبل الغرب.

وأضاف سوليفان على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا، "نحن نعمل على توسيع نطاق تدريب القوات الأوكرانية، وتأمين دعم الحزبين في تخصيص الموارد اللازمة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة اللازمة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها يبنون قاعدتهم الصناعية العسكرية ويحرمون روسيا أيضًا من الوصول إلى الموارد الحيوية.

وفي وقت سابق، ذكرت بوابة Newsbreak أن وزير الخارجية الأمريكي طالب اليونان بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.