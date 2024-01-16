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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمعة.. اتحاد الجمباز يعلن مفاجآت افتتاح كأس العالم في مؤتمر صحفي

اتحاد الجمباز
اتحاد الجمباز

يعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين عن عدد من المفاجآت الخاصة لحفل افتتاح كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 18 فبراير المقبل علي مجمع صالات استاد القاهرة الدولي وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي الجمعة القادمة الموافق 19 يناير الجاري، فى الساعة 8 مساء بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

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ومن المقرر أن يشهد فاعليات الموتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وعدد من مسؤلي الاتحاد الدولي للجمباز.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالمين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولى للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا.

ومن المنتظر أن تشهد مفاجآت حفل الافتتاح الحضور الجماهيري والفقرات الفنية

ومن جانبه حرص الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي.

وأكد أمين أن مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص.

وأضاف رئيس اتحاد الجمباز أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم في استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية.

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظى بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة  برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية على جميع فروع الجمباز.

وأثنى الدكتور إيهاب أمين على التنسيق والتعاون الدائم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للاتحاد المصري للجمباز والمساندة الكبيرة فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

كأس العالم القاهرة

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