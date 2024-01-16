تعيين معاونين جدد لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قراراً بالموافقة على تعيين الدكتور عمر حجازى معاوناً لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية لشئون الرياضة والسيد خليل معاوناً لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية لشئون الشباب.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود عبدالعظيم الشكر لوزير الشباب والرياضة على ثقته الغالية ودعمه للكوادر الشبابية مؤكدا على ذخرة مصر بالكوادر الشبابية المتميزة ، ففي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد الشباب المصري تطوراً كبيراً وصار مؤهلاً في مختلف المجالات ، وهذه القرارات جاءت في ضوء ما تهدف اليه الدولة المصرية لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومي، والذين لديهم العديد من الخبرات في ملفاتهم تؤهلهم لتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة".

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة للزملاء بعد تعيينهم معاونين جدد ، متمنيا لهم دوام التوفيق والتميز مع باقى فريق العمل داخل قطاع الشباب والرياضة بالشرقية خلال الفترة المقبلة.