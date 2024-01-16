توفير 55 ألف فرصة عمل جديدة في الشرقية.. تفاصيل

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة؛ لتوفير ٥٥ ألفا و٧٩٤ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و١٧٨ مليونا و٨٨ ألف جنيه، حيث تم تنفيذ ١٩ ألفا و١١٤ مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى ٢٠١٥ وحتى ١٦ يناير ٢٠٢٤م.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك " وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك " مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

ونوه مدير “مشروعك”، بأن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦١٦ مشروعا بقيمة 386 مليونا و ٣٠٣ آلاف و٤١٦ جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٦٢ مشروعا بقيمة ٣٦٩ مليونا و٥٩٦ ألفا و٤٠٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣١ مشروعا بقيمة ٣٤٩ مليونا و١٨٠ ألف و٢٥٠ جنيها.

ووجه محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.