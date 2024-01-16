إخفاق في الدوري.. روما يقيل جوزيه مورينيو بعد نتائج مخيبة

أعلن نادي روما تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي خوسيه مورينيو بسبب النتائج المخيبة؛ آخرها الخسارة أمام ميلان 1 - 3 في الدوري.

وقال نادي العاصمة في بيان: «نعتقد أن التغيير الفوري في مصلحة النادي». وتعاقد روما مع المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان، في مايو 2021، وقاده إلى لقب مسابقة «كونفرنس ليغ» عام 2022، وإلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

وقال روما في بيان: «يؤكد النادي أن خوسيه مورينيو وأفراد طاقمه سيغادرون النادي بأثر فوري». وتولى مورينيو قيادة روما في مايو 2021، بعقد يمتد 3 أعوام، وقاده للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022 وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي في الموسم التالي.

وأضاف روما: «نود أن نشكر خوسيه على شغفه وجهوده منذ وصوله إلى النادي، سنحتفظ دائماً بالذكريات الرائعة لفترته معنا، لكننا نؤمن بأن التغيير العاجل من مصلحة النادي».

وأشار النادي إلى أنه سيعطي تفاصيل عن الطاقم التدريبي الجديد في وقت لاحق. ويحتل روما المركز التاسع في الدوري الإيطالي بعد الهزيمة أمام ميلان في سان سيرو، بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي. كما خرج من دور الثمانية بكأس إيطاليا على يد غريمه في العاصمة لاتسيو الأسبوع الماضي.

وأخفق مورينيو البالغ من العمر 60 عاماً في بلوغ المربع الذهبي بالدوري خلال الموسمين الماضيين، مع الفريق الملقب باسم «الذئاب»، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وارتبط مورينيو، الذي درب ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبورتو وتوتنهام من قبل، بالانتقال للدوري السعودي، كما أشارت تكهنات إلى إمكانية تدريب منتخب البرازيل قبل تعيين دوريفال جونيور