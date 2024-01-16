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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسام ميدو: مصر ستفوز على غانا.. وهذه رسالتي للاعبين

ميدو
ميدو

حرص أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق على توجيه رسالة للاعبي منتخب مصر، قبل مواجهة غانا، في بطولة كأس أمم أفريقيا، في كوت ديفوار.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أراهنكم أننا سنفوز على منتخب غانا، انتقدنا اللاعبين وهذا دورنا، إلا أننا سنواصل دعمهم".
وأضاف: "قلت من قبل إن الأهلي سيفوز على اتحاد جدة السعودي، في كأس العالم للأندية، والآن أقول إن منتخب مصر سيفوز على غانا، وسيتأهل في صدارة المجموعة".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "على لاعبي منتخب مصر أن يثقوا في أنفسهم، التاريخ لن يرحم أحدًا، انتهزوا الفرصة لكتابة التاريخ، وعيب على هذا الجيل باسمائه ألا يكون بطلًا لكأس إفريقيا".
ويواجه منتخب مصر نظيره غانا مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا، على ملعب فيليكس بواني.

ميدو الزمالك منتخب مصر غانا

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