البنك المركزي الياباني: استقرار مؤشر أسعار المنتجين خلال ديسمبر

أعلن البنك المركزي الياباني اليوم أن معدل تضخم أسعار المنتجين في اليابان خلال ديسمبر الماضي، لم يتغير مقارنة بشهر ديسمبر من العام السابق، مدعوما بتراجع اسعار الكهرباء والماء والغاز.



وأوضحت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذا يعد الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتباطأ فيه نمو الأسعار.



يذكر أن مؤشر أسعار المنتجين يعرف أيضا في اليابان باسم "مؤشر أسعار سلع الشركات" وهو يرصد التغيير في أسعار السلع والمواد التي تشتريها الشركات اليابانية المحلية لاستخدامها في أنشطتها.



ويعتمد المؤشر على سلة سلع تمثل مجموعة المنتجات الرئيسة في الاقتصاد الياباني مثل المواد الخام، ومنها المعادن، والكيماويات، والمنتجات شبه تامة الصنع والمنتجات تامة الصنع التي تستخدمها الشركات في أنشطتها.