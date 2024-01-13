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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتفاق السعودي: بطولة الوحدة الودية تضم فرق كبرى وتحظى بمشاهدة جماهيرية

الاتفاق السعودي
الاتفاق السعودي

أكد عمر عبد العزيز، مدير العلاقات العامة بنادي الاتفاق السعودي، أن بطولة الوحدة الدولية ستكون مفيدة لجميع الأندية المشاركة فيها وخاصة خلال التدريبات هناك أو خوض المباريات.

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قال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "بطولة الوحدة كلها فوائد فنية لجميع الفرق المشاركة والملاعب المتوفرة أكثر من رائعة وجميع أدوات التدريبات ستكون متواجدة ومتاحة".

وأضاف: "البطولة تضم فرق كبرى وستحظة بمشاهدة جماهيرية كبيرة، وستيفن جيرارد يريد تحقيق أقصى استفادة من المشاركة في الدورة الودية".

 

وقال عبد العزيز في تصريحات : "رابطة جماهير نادي الزمالك في الإمارات ستكون متواجدة بقوة في الإمارات، وإذا ذهبت إلى أي دولة ستجد جماهير للقلعة البيضاء".

وأضاف: "نادي الاتفاق ليس منافس سهل، وسيكون خصما صعبا في بطولة الوحدة الودية".

الاتفاق السعودي المباريات نادي الاتفاق السعودي بطولة الوحدة الدولية ستكو زملكاوي محمد أبو العلا

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