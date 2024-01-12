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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة مفجعة.. أم تنقذ ابنها قبل سقوطه من الطائرة بالولايات المتحدة

واقعة مفجعة
واقعة مفجعة

في واقعة مفجعة أثارت مواقع التواصل الاجتماعي أنقذت أم ابنها من الموت بأعجوبة، قبل سقوطه من الطائرة. 

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فقد أقلعت طائرة، من طراز "بوينج 737 ماكس"، تابعة لخطوط ألاسكا الجوية لهبوط اضطراري، بعدما انفجر جزء من جسم الطائرة أثناء تحليقها على ارتفاع شاهق، تسبب بفتحة كبيرة أدت لسقوط العديد من الأمتعة خارج الطائرة.


لكن كافحت الأم لإنقاذ حياة ابنها، بعدما كادت الفتحة أن تقتلعه من مقعده وتقذفه في الجو، خارج الطائرة، وفقًا لما ورد في موقع مترو البريطاني.

وذكرت الأم للموقع، إنها أمسكت بابنها بكل قوتها، تجنبًا لسقوطه من الفتحة، ما أدى لتمزق قميصه وسترته.

انفجر جسم الطائرة وخرج الهواء من المقصورة
الصبي، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، كان يجلس في المقعد الملاصق للنافذة أمام المكان الذي انفجر فيه جسم الطائرة، ومع خروج الهواء من المقصورة، التوى مقعده إلى الخلف باتجاه الفتحة، وكُسر مسند الرأس.

 

وما كان من والدته إلا أن أمسكت به وسحبته نحوها بقوة، قبل أن تعمد إلى سحب قناع الأكسجين، وتضعه على وجهه.

 

الموت الطائرة

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