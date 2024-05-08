دون إصابات.. إخماد حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة المنشية، وسط المحافظة.

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بين المواطنين.



وكانت قد تبلغ للحماية المدنية بالإسكندرية إخطارا يفيد بوجود حريق فى شارع الغزالي بوسط الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك إلى محل البلاغ .

وتبين من المعاينة حريق شقة بالعقار رقم 133 شارع الغزالي ، وعلي الفور تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار ، وتمت السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.