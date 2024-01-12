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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة وريال مدريد.. الكشف عن حكم الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال ومدريد وبرشلونة
ريال ومدريد وبرشلونة

كشف تقرير صحفي، عن هوية الحكم الذي سيدير نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة.

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن خوان مارتينيز مونيويرا هو المكلف بإدارة نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.

وأضافت "مونيويرا سبق له إدارة نهائي كأس الملك 2021، الذي فاز فيه برشلونة على بيلباو، كما أدار نهائي اليورو تحت 19 عاما في 2018 بين البرتغال وإيطاليا".

ويدير مونيويرا، الكلاسيكو الرابع في مسيرته، حيث كان شاهدا من قبل على انتصارين للريال مقابل فوز وحيد للبارسا.

وأدار مونيويرا، أول كلاسيكو له في الجولة السابعة من موسم 2020-2021، وفاز ريال مدريد 3-1 في الكامب نو.

أما الكلاسيكو الثاني كان في موسم 2021-2022، وانتهى بفوز برشلونة 4-0 في البرنابيو.

وفي الكلاسيكو الثالث للحكم مونيويرا، فاز ريال مدريد 4-0 في إياب نصف نهائي كأس الملك للموسم الماضي.

وخلال الموسم الحالي، أدار مونيويرا، مباراة واحدة لكل من ريال مدريد وبرشلونة، حيث تعادل الملكي مع رايو فاليكانو، فيما فاز البارسا على بيلباو.

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