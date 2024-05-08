الصحف الكويتية اليوم| واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل لإسرائيل بسبب «مخاوف» بشأن رفح الفلسطينية.. وأوكرانيا تعلن إحباط مخطط روسي لاغتيال زيلينسكي

أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى رئيس تركيا

قطر تدعو لتحرك دولي يحول دون وقوع إبادة جماعية في رفح

الاحتلال يقصف أهدافاً لحزب الله جنوب لبنان

الاتحاد الأفريقي يدين بشدّة التوغل الإسرائيلي في رفح

روسيا تشن هجوما جويا على كييف ولفيف

الطاقة الذرية» تطالب طهران بتسريع المفاوضات النووية



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أفادت صحيفة الجريدة بمغادرة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم، جمهورية تركيا وذلك بعد زيارة دولة.

وكان في وداعه على أرض المطار وزير الخزانة والمالية رئيس بعثة الشرف محمد شيمشك، ووالي مدينة أنقرة واصب شاهين، وقائد الحامية العسكرية لمدينة أنقرة اللواء أحمد كورو محمود، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا وائل يوسف العنزي، وقنصل عام دولة الكويت لدى مدينة إسطنبول محمد سلطان الشرجي.



وقالت صحيفة القبس إن زيارة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا، أمس (الثلاثاء)، جسدت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الصديقين.

وجاءت الزيارة الأولى لسمو الأمير، إلى البلد الصديق منذ توليه مقاليد الحكم، والثامنة لسموه بعد زياراته إلى السعودية وسلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر؛ لتؤكد حرص الكويت على التعاون والتنسيق المشترك في القضايا والمستجدات.

وعقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة جلسة المباحثات الرسمية، برئاسة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس رجب طيب أردوغان، وجرى استعراض العلاقات التاريخية، وسبل دعم وتنمية الشراكة الإستراتيجية.



فيما ذكرت صحيفة الوطن أن أمير البلاد قد بعث ببرقية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة أكد خلالها على أن هذه الزيارة تعزز آفاق التعاون البناء بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات والميادين، بما يحقق أهدافهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة، ويلبي آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما نحو مزيد من التنمية والازدهار.



عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الراي إن أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، داعية لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.



كما أوضحت صحيفة الوطن اعلان مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت الأخيرة في معالجة «مخاوف» واشنطن إزاء خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.

وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه «لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوغرامات)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوجراما)».



وأشارت صحيفة الراي إلى إدانة الاتحاد الأفريقي اليوم التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف «هذا التصعيد الدموي» في الحرب.

وذكر في بيان على منصة «إكس» أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد «يدين بشدّة امتداد هذه الحرب إلى معبر رفح»، بعدما سيطرت دبابات إسرائيلية على الممر الذي يعد رئيسيا لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ولفتت صحيفة الوطن إلى اعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ضد مواقع لحركة "حزب الله"، في 6 مناطق مختلفة، بجنوب لبنان، الليلة الماضية، في أعقاب هجمات متكررة من قبل الحركة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة قصفت مبان، يستخدمها حزب الله، في بلدات "كفر كلا" و"عيتا الشعب" و"الخيام" وقرية "مارون الرأس" اللبنانية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

كما تعرضت بنية تحتية أخرى لحزب الله للقصف في منطقة "حولا" وبلدة "عيترون".



أفادت صحيفة الأنباء بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي أمس إيران على اتخاذ «إجراءات ملموسة» من أجل «تسريع» المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي إشارة إلى «تباطؤ في تنفيذ» الالتزامات التي تعهدت بها إيران، أكد غروسي خلال مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية» في أصفهان في وسط البلاد أن محادثاته مع السلطات الإيرانية ركزت «على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع (هذه) العملية».

وأضاف خلال كلمته «علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعا».

ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المحادثات التي أجراها في طهران مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في أصفهان مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي بأنها «مهمة».

دوليا، أفادت صحيفة الراي بوصول الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء أمس الثلاثاء إلى بلغراد في زيارة دولة تندرج في إطار أول جولة أوروبية له منذ جائحة كوفيد-19.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي إنّ شي «وصل إلى بلغراد على متن طائرة خصوصية مساء السابع من مايو في زيارة دولة».



قالت صحيفة القبس إن جهاز أمن الدولة الأوكراني أعلن، أن محققي مكافحة التجسس الأوكرانيين أحبطوا مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وشخصيات عسكرية وسياسية بارزة أخرى.

وقال إن اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني، الذي يحمي كبار المسؤولين، اعتقلا للاشتباه في قيامهما بتنفيذ الخطة التي وضعها جهاز الأمن الفدرالي الروسي. وتم تجنيد الضابطين برتبة كولونيل قبل العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقال رئيس جهاز أمن الدولة فاسيل ماليوك قوله إن المؤامرة كانت تتوقع هجوما قبل تنصيب بوتين لولاية خامسة. وقال ماليوك إنه أشرف شخصيا على العملية السرية للغاية لتعقب المؤامرة.



وأشارت صحيفة الوطن إلى اعلان الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجوما جويا على كييف ومدينة لفيف في غرب أوكرانيا، وإن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم.

وأفاد شهود من رويترز في كييف بسماع دوي انفجارات بدا وكأنها ناتجة عن اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لأهداف جوية.