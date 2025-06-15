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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يناقش الإجراءات الاحترازية الواجبة لمواجهة آثار الصراع الإيراني الإسرائيلي

الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية
الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أشاد حزب الجبهة الوطنية بسرعة رد فعل الحكومة والدولة واتخاذهما لبعض القرارات للوقاية من آثار اندلاع المواجهات بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية.

وعقد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية اجتماعا مع قيادات الحزب لبحث تداعيات الوضع الإقليمي الراهن وأثره على الشأن الداخلي المصري، وبحث كيفية اتخاذ بعض القرارات السريعة في بعض القطاعات الهامة للوقاية والتخفيف من الآثار المترتبة على هذه المواجهة خاصة في قطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والتجارة و وغيرها.

ووجه الجزار بعد إنتهاء الاجتماع تكليف الأمانات النوعية ذات الصلة بمناقشة الأمر وطرح الرؤى حول القرارات والسياسات الواجب اتخاذها للحد من الآثار المتوقعة مثل أمانات الدفاع والأمن الوطني والطاقة والصناعة والاستثمار والزراعة والسياحة.

وشدد رئيس الحزب على أمناء الأمانات ضرورة الخروج بتوصيات واضحة ومحددة في أقرب وقت لإجراءات احترازية تخفف من حدة التأثيرات تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في رؤية شاملة لعرضها على الجهات ذات الصلة ، موضحا أن الإقتصاد المصري قادر على تحمل مثل هذه الصدمات بفعل وعي المصريين واستيعابهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية خاصة في الفترة الأخيرة.

وأشاد الجزار برؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية وجهودهما الجبارة في دعم القضية الفلسطينية التي هي أساس الصراع في الشرق الأوسط، وسعي مصر الدائم لإقرار سلام شامل وعادل لضمان الاستقرار في المنطقة.

حزب الجبهة الوطنية الحكومة إيران إسرائيل الوضع الإقليمي الراهن

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