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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزب الجبهة الوطنية يدعم طلاب الثانوية العامة .. ويشرح نظام البابل شيت

مبادرة حزب الجبهة الوطنية بشرم الشيخ لدعم طلاب الثانوية العامة
مبادرة حزب الجبهة الوطنية بشرم الشيخ لدعم طلاب الثانوية العامة
ايمن محمد

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، نظمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة شرم الشيخ مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور. شملت المبادرة ورشة عمل لشرح وافٍ لنظام "البابل شيت"، بالإضافة إلى توضيح كيفية تسجيل أرقام الجلوس بشكل صحيح والقواعد المنظمة للامتحانات.

تعزيز الوعي وتحسين الأداء

عُقدت المبادرة بمقر الحزب بشرم الشيخ بحضور الشيخ حسن سالم، أمين أمانة مدينة شرم الشيخ، وأحمد الكفراوي، أمين التنظيم.

 أكد الكفراوي على أهمية هذه المبادرة في تعزيز وعي الطلاب بالنظام الحديث للامتحانات، مما يسهم في تحسين أدائهم وتخفيف التوتر لديهم.

شرح تفصيلي وعملي لنظام "البابل شيت"

قدم  عمر السيد شرحًا وافيًا حول كيفية تسجيل البيانات في نظام "البابل شيت"، مدعومًا بأمثلة عملية لضمان استيعاب الطلاب لطريقة التعامل مع هذا النظام الحديث الذي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الامتحانات.

شهدت الفعالية مشاركة  الدكتور وائل حسن، مساعد مسؤول التعليم بالمحافظة، و كرولس إميل، أمين أمانة التعليم بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب  محمد حسن، أمين أمانة التعليم الفني بالمدينة. جميعهم أكدوا على أهمية هذه المبادرات في دعم الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لخوض الامتحانات بثقة وكفاءة.

مبادرة مستمرة وفيلم تعليمي للجميع

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب الجبهة الوطنية بهدف تعزيز الوعي التعليمي وتقديم الدعم اللازم لطلاب الثانوية العامة. ولضمان وصول الفائدة إلى أكبر عدد من الطلاب، تم إعداد فيلم تعليمي لعرضه على منصات التواصل الاجتماعي لشرح كيفية تسجيل البيانات في "البابل شيت" بشكل صحيح.

ردود فعل إيجابية ودعم متواصل 

عبر الطلاب عن مدى استفادتهم من المبادرة، مؤكدين أنها ساهمت في إزالة الكثير من الغموض حول نظام "البابل شيت" و منحتهم الثقة في التعامل مع الامتحانات المقبلة.

من جانبها، أكدت  أمل المغربي، مساعد الأمين العام ومسؤول التعليم بالمحافظة، أن هذه المبادرة تعكس حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في العملية التعليمية. وأشارت إلى أن الحزب سيواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات لضمان توفير الإرشاد اللازم للطلاب ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم.

جنوب سيناء مبادرة الجبهة الوطنية امتحانات الثانوية

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