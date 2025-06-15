حزب الجبهة الوطنية يطلق مبادرة لدعم طلاب الثانوية وتوزيع المياه والعصائر بطور سيناء

أطلقت أمانة الشباب بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء مع أول يوم لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة مبادرة " اطمئن إنت قدها" لدعم طلاب وطالبات الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان امتحانات الثانوية العامة.

وحرص شباب حزب " الجبهة الوطنية" بالتواجد أمام اللجان بطور سيناء وتوزيع العصائر وزجاجات المياه المثلجة.

وضمت مبادرة " اطمئن إنت قدها" شباب أمانة طور سيناء كلا من الشاب محمد عادل امين شباب أمانة طور سيناء و الشاب محمد عيد ابو زهو امين مساعد أمانة شباب المحافظة وسيد عادل وعبد الرحمن محمد أعضاء أمانة شباب طور سيناء.

وقدم شباب مبادرة " اطمئن إنت قدها" رسائل لطلاب الثانوية أبرزها" ثقوا بأنفسكم، وكونوا فخورين بكل خطوة نحو هدفكم - لا تستسلموا، فأنتم قادرون على الإنجاز والتميز، فقط آمنوا بقدراتكم، واسعوا بجد، واستعينوا بالله دائما"

وقال محمد عادل، أمين أمانة الشباب بالمدينة طور سيناء، إن الحزب حرص على دعم الطلاب في بداية انطلاق الامتحانات، وطمأنتهم بان الجميع يعمل على توفير سبل الراحة لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب غريب حسان، أمين عام الحزب بالمحافظة والمستشار محمود سرور أمين التنظيم

وأشار إلى انه جرى توزيع المياه والعصائر المثلجة أيضا على رجال الأمن والمرور المسئولين عن تأمين اللجان، وتقديم الشكر لهم لحرصهم على تنظيم سير الامتحانات وتأمين محيط اللجان في ظل هذه الظروف المناخية الشديدة الحرارة.

جدير بالذكر، أن عدد لجان الامتحانات بجنوب سيناء بلغ 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.

و يوجد مركزين رئيسين لتوزيع أسئلة الامتحانات إحداهما بمدينة الطور، والآخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".

ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم على فترتين، الأولى تربية دينية من الساعة 9 إلى الساعة 10:30، والفترة الثانية من الساعة 11 حتى الساعة 13:30.

وفتحت لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء، أبوابها، اليوم الأحد، لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وجرى مرور الطلاب في ممرات لتسهيل أعمال التفتيش قبل دخول اللجان بوقت كافي.

وشهد محيط اللجان تشديدات أمنية لتأمين سير عملية الامتحانات، وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الطرق الفرعية المؤدية للجان، وعمل تحويلات جانبية أمام اللجان لعبور السيارات.

وتمركز رجال الشرطة، وسيارة حماية مدنية وإسعاف أمام كل لجنة، مع عمل ممرات لدخول الطلاب لإتاحة الفرصة لتطبيق نظام التفتيش بالعصا الالكترونية.