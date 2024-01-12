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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المسئول متوفي| تفاصيل اختلاس 700 ألف جنيه من نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية

مصطفى كامل نقيب المهن
مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

كشف مصدر مقرب في نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل واقعة الاختلاس بفرع النقابة في الاسكندرية، والتي أحيلت للنيابة العامة. 

وقال المصدر في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن النقابة العامة للمهن الموسيقية اكتشفت اختلاس 700 ألف جنيه من فرع الاسكندرية أثناء عملية الجرد. 

وأضاف المصدر، أنه تبين اختفاء أوراق وتذوير مستند أثناء مراجعة الحسابات، وتبين أن المسئول عن الواقعة متوفي، فقرر المجلس إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

شطب عضوية أحمد رمضان

وفي شهر ديسمبر 2023، أصدر مجلس التأديب الإستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقاً للقانون من مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، صدر قراراً بشأن الإستئناف علي قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الإستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي :-

أولاً : قبول الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان شكلا ورفضه موضوعاً .

ثانياً :- قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان .

هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه علي جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار .

الموسيقية نقابة المهن الموسيقية الاسكندرية أحمد رمضان مصطفى كامل

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