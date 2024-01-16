عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التمثيل التجاري: تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية يضيف لمصر30 شريكا جديدا

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري

أكد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري أن تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيضيف لمصر ما لا يقل عن ثلاثين شريكا تجاريا جديدا، والتي تشمل عدد من أكبر الاقتصاديات في القارة كدولتي نيجيريا وجنوب أفريقيا .


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله في المائدة المستديرة لكبار المسئولين الحكوميين بالدول الأعضاء في إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي عقدت على هامش فعاليات المؤتمر الأول للدول الأعضاء بالإتفاقية لمناقشة الإستراتيجيات الوطنية في سبيل تسريع وتيرة تطبيق الاتفاقية بالعاصمة الكينية نيروبي بتنظيم من اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا.


ويأتي انعقاد المؤتمر ليكون بمثابة منصة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية حول تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكذا لمناقشة التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية والتوصل إلى توصيات تركز على تحديد الفرص الجديدة والمجالات ذات الأولوية للتدخل المستهدف لتسريع التنفيذ الشامل والفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في جميع أنحاء القارة .


وأوضح أن مصر تتمتع بعضويتها في الاتفاقيات مع عدد من التجمعات والدول داخل وخارج القارة من على رأسها تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وتركيا، لافتا إلى أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يعتبر فرصة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية للإستفادة من أسواق التصدير غير المستغلة بالقدر الكافي في البلدان الأفريقية خارج تجمعاتها الإقليمية، وينطبق الشيء نفسه على الواردات، حيث ستوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للبلدان الفرصة لإستيراد مواد وسيطة ربما تكون أرخص من البلدان الأفريقية خارج مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية .


ونوه الواثق بالله بأنه يمكن التغلب سريعا على التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية من خلال إنشاء منصة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول القطاعات الإنتاجية والتصديرية في كل دولة، بالإضافة إلى السعي نحو إلغاء القيود الغير جمركية بين بلدان القارة، علاوة على تبني تطبيق أنظمة مالية تساهم في تحقيق التكامل التجاري من خلال تشجيع تطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل ضمانات التصدير والائتمان، وتوفير التأمين للأنشطة عبر الحدود، والأدوات المالية غير التقليدية في سبيل تعزيز التجارة بين دول القارة.


وأشار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر الوعي لدى القطاع الخاص وتجمعات الأعمال المصرية فيما يتعلق بالفوائد التي ستعود على قطاع التصدير المصري بعد تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تنظيم الندوات التعريفية والفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعريف رجال الأعمال المصريين بتطورات تنفيذ الإتفاقية. 

اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة اتفاقية التجارة الحرة القارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الاستراتيجيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمقدم 60 ألف.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

ترشيحاتنا

الثلاثة مسئولون.. تفاصيل اتهامات طبيب وممرضتين بالتسبب في وفاة طفل

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

مجلس الاتحاد الأوروبي يضع قيادي حماس يحيى السنوار على قائمة الإرهاب

برلمانية لـ وزير التموين: المواطن يعاني الأمرين.. ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة

450 ميلا.. نيويورك تايمز تكشف عن مفاجأة الاحتلال في أنفاق غزة

شاهد.. كثافات مرورية أعلى دائري البراجيل بسبب أعمال الكوبري الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات.. ومدحت شلبي يسخر من فيتوريا | أهم أخبار الرياضة

قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

صور أقمار صناعية تؤكد تحرك الخط الساحلي الياباني من مكانه..هل الزلزال السبب؟

فيديو

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ