أول تعليق من نيشان علي حقيقة ضبطه في دبي بسبب ياسمين عز

علق الإعلامي نيشان على حقيقة ضبطه من شرطة دبي بعد أزمته الأخيرة مع الإعلامية ياسمين عز.

وكتب نيشان عبر حسابه الشخصي اكس:" وصلت دبي الآن لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا.‏الطّقس مُمتِع في دانة الدُّنيا.



أعلنت الإعلامية ياسمين عز على حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام بصدور قرار من نيابة دبي بحبس الإعلامي نيشان بعد سبه لها.

وكتبت ياسمين على حسابها الرسمي: صدر الحكم فى ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه والمنصف الذى أنصفني وردلى حقي.

تفاصيل الأزمة

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان "خلاف يشتعل بين نيشان وياسمين عز بعد تخلفها عن حضور ندوتها بمنتدى الإعلام العربي و"تقدمت ببلاغ ضده".

وجاء في التقرير أن الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان، تعرض لموقف محرج، وذلك في منتدى الإعلام العربي.

وكشف التقرير أن نيشان بدأ جلسة الإعلام والتريند، بالمنتدي المقام في دبي، وتغيبت الإعلامية ياسمين عز، عن الحضور دون تبرير مسبق.