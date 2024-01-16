بفستان أسود جريء.. الفنانة أسماء جلال تثير الجدل في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة أسماء جلال ، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت بإطلالة مثيرة للجدل.

وتألقت أسماء جلال في الصورة بإطلالة جريئة خطفت بها الأنظار مرتدية بفستان مكشوف من ناحية الصدر بتفصيله الكب باللون الأسود المجسم، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ولم تبالغ أسماء جلال في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ومن الناحية الجمالية تميزت أسماء جلال بتصفيفة رفع خصلات شعرها الاسود بطريقة انسيابية وجذابة.

ووضعت مكياجا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.