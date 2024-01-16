صور رومانسية جمعت أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي يصادف اليوم الثلاثاء 16 يناير.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحه وسعادة ونجاح.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر انستجرام وهي تطفيء شموع عيد ميلادها مرتدية فستان باللون الأسود المشجر بالورود من ناحية الاكتاف ونسقت معه جاكيت باللون الأسود ليكشف عن جمالها وأناقتها وظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين ، في المكياج على الألوان الناعمة والكحل الاسود التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم المتناسق مع لون بشرتها.

وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة إنسيابية وناعمة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها:

ياسمين عبد العزيز